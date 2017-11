Bild: dpa

Sa 04.11.2017 | 07:04 | Interviews

- Jamaika: Erste Sondierungsrunde abgeschlossen

Dass es schwer werden würde, auf Bundesebene ein "Jamaika"-Bündnis zu schmieden, wussten alle Beteiligten vorher. Aber so schwer? Vor allem bei den kleinen Parteien wachsen die Vorbehalte. Am Freitag wurde die erste Sondierungsrunde in großer Runde abgeschlossen - bevor in der nächsten Woche die zweite beginnt. Danach folgen die eigentlichen Koalitionsverhandlungen, und danach muss ein etwaiger Koalitionsvertrag noch von der Basis der Parteien abgesegnet werden. Kann das überhaupt funktionieren? Fragen dazu an Alex Krämer (ARD-Hauptstadtstudio).

Am Anfang ging es den Möchtegern-Jamaikanern von CDU, CSU, FDP und Grünen um eine gute Atmosphäre. Mittlerweile sind sie in zwölf Themenblöcke eingestiegen. Doch hinter vielen Bereichen stehen noch Fragezeichen. Der dickste Brocken zu Asyl und Migration ist längst Chefsache. Die bisherigen Zwischenstände im Überblick.