Sa 04.11.2017

Job-Casting: Ungewöhnliche Aktion der Bahn

Die Deutsche Bahn braucht neue Mitarbeiter und veranstaltet dafür ein siebentägiges Job-Casting in ganz Deutschland. Eine Station davon ist Berlin. Von Sonntag an bis zum 11. November sollen am Hauptbahnhof von früh bis spät rund 400 Bewerbungs- und Beratungsgespräche geführt werden. Fragen dazu von Oliver Rehlinger an DB-Personalvorstand Ulrich Weber.