Fr 03.11.2017 | 12:05 | Interviews

- Dregger: "Geisel muss Lehrkräften den Rücken stärken"

Wenn es stimmt, was ein Ausbilder und andere Insider aus der Polizeiakademie in Berlin-Spandau verlauten lassen, dann lässt das nichts Gutes ahnen: Aus der Schule, an der der Nachwuchs der Hauptstadt-Polizei ausgebildet wird, waren eklatante Missstände bekannt geworden. Die CDU-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus fordert von Innsenator Geisel, dagegen vorzugehen. Der innenpolitische Sprecher, Dregger, sagte, Innensenator Geisel müsse aus seiner Lethargie erwachen und sich um das Thema kümmern.



Audio Freitag, 03. November 2017 - Pallgen: "Bisher nur Gerüchte" Der Sprecher der Innenverwaltung, Martin Pallgen, sagte, man nehme die Vorwürfe ernst. Er warnte aber vor voreiligen Schlüssen. Bisher gebe es nur anonyme Hinweise.



Hintergrund sind Berichte, wonach Mitglieder aus kriminellen arabischen Großfamilien gezielt in den Polizeidienst gelangen wollen.