- Berlin hat den Vorsitz im Bundesrat übernommen

Am 1. November hat Berlin die Präsidentschaft im Bundesrat von Rheinland-Pfalz für das kommende Jahr übernommen. Aus diesem Anlass hielt der Regierende Bürgermeister von Berlin, Michael Müller, am Freitag eine Rede vor der Länderkammer. Was waren seine wichtigsten Botschaften? Fragen dazu an Matthias Reiche (ARD-Hauptstadtstudio).