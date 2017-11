- Polizei Berlin: "Nehmen längst nicht jeden"

Die Meldung sorgt seit Tagen für Wirbel in Berlin: Ein Ausbilder beklagte sich über "unhaltbare Zustände" an der Spandauer Polizeischule - über Hass, Lernverweigerung und Gewalt in einer Klasse mit vielen Polizeischülern mit "Migrationshintergrund". Michael Böhl vom Bund Deutscher Kriminalbeamter besorgt die Situation. Er sagt im Inforadio, es gebe Hinweise, dass die Anforderungen zum Beispiel an die Sprachkenntnisse und die soziale Kompetenz der Bewerber heruntergeschraubt würden, um Personallücken zu schließen.