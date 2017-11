Bild: imago/Michael Eichhammer

- Berliner Polizei mit Nachwuchsproblemen

Die Meldung sorgt seit Tagen für Wirbel in Berlin: Ein Ausbilder beklagte sich über "unhaltbare Zustände" an der Spandauer Polizeischule - über Hass, Lernverweigerung und Gewalt in einer Klasse mit vielen Polizeischülern mit "Migrationshintergrund". Den BDK-Landesvorsitzenden Michael Böhl besorgt die Situation. Er sagt im Inforadio-Gespäch, es gebe Hinweise, dass die Anforderungen zum Beispiel an die Sprachkenntnisse und die soziale Kompetenz der Bewerber heruntergeschraubt würden, um Personallücken zu schließen.

Die anonyme Voice-Mail wurde Polizeipräsident Klaus Kandt in der vergangenen Woche vertraulich von einem Mitarbeiter übermittelt. An der Echtheit der Aufnahme bestehe kein Zweifel, sagte Polizeisprecher Thomas Neuendorf am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. "Wir werden uns die Schule genauer anschauen, mit Schülern und Auszubildenden sprechen, was dort für Missstände herrschen."



In der Aufnahme, die mehreren Berliner Zeitungen vorliegt, beklagt sich ein Mann, der sich als Ausbilder an der Akademie bezeichnet, über Hass, Lernverweigerung und Gewalt in einer Klasse mit vielen Polizeischülern mit Migrationshintergrund. Demnach kommt der Mann zu dem Fazit: "Das sind keine Kollegen, das ist der Feind. Das ist der Feind in unseren Reihen." Zunächst war unklar, ob die Aufnahme echt ist.





Ein Gespräch mit dem Mann habe die Behördenleitung bereits geführt, es sei sachlich verlaufen, sagte Neuendorf. "Er befand sich eindeutig in einer überforderten Situation." Den Angaben des Mannes werde jetzt nachgegangen. "Frechheiten und Disziplinlosigkeiten werden wir nicht zulassen", so Neuendorf. "Wir brauchen Schüler, die einen vernünftigen Umgang mit Vorgesetzten und Klassenkameraden pflegen."