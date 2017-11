Bild: dpa

Do 02.11.2017 | 07:25 | Interviews

- Kreisgebietsreform gescheitert - woran lag's?

Seit Mittwoch ist es amtlich: Ministerpräsident Woidke hat die umstrittene Kreisreform in Brandenburg gestoppt. Die immerhin 400 Mio. Euro, die für diese Reform vorgesehen waren, sollen für die Verbesserung der Infrastruktur im ländlichen Raum verwendet werden. Eines der zentralen Reformvorhaben der Rot-Roten Regierung ist damit krachend gescheitert. Was ist falsch gelaufen, und warum war der Widerstand dagegen so heftig? Fragen dazu an Dr. Felix Rösel vom ifo-Institut Dresden.



Nach intensiven Beratungen in einer Enquete-Kommission des Landtags von März 2011 bis Oktober 2013 legten SPD und Linke im Herbst 2014 bei der Neuauflage ihrer rot-roten Koalition die Grundzüge für eine Kreisgebietsreform fest.