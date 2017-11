- Lehmann begrüßt Reformverzicht

Die umstrittene Kreisgebietsreform in Brandenburg wird offenbar nicht umgesetzt. Einem Bericht des "Tagesspiegels" zufolge will Ministerpräsident Woidke auf das Projekt verzichten. Stattdessen sei bis zur Landtagswahl 2019 eine abgespeckte Verwaltungs-Reform ohne neue Kreisgrenzen geplant. Der parteilose Bürgermeister von Bad Freienwalde im Landkreis Märkisch-Oderland, Lehmann, begrüßte im Inforadio einen Stopp der Gebietsreform.



Nach den bisherigen Plänen soll es nur noch 10 statt 18 Kreise und kreisfreie Städte geben. Nur Potsdam soll kreisfreie Stadt bleiben. Daneben gäbe es dann noch neun - teils deutlich vergrößerte - Landkreise.



Regierungssprecher Florians Engels sagte dem RBB: "Der Vorschlag der Landesregierung ist nicht in Stein gemeißelt. Es kann noch Änderungen geben. Wie diese aussehen - und welchen Umfang sie ausmachen - kann heute noch nicht gesagt werden." Der "Tagesspiegel"-Bericht könne deshalb noch nicht bestätigt werden, sagte Engels.

Zunächst müssten Anhörungen im Landtag zu Kreisgebietsreform und Funktionalreform ausgewertet werden. Er verwies auf das Ende der Herbstferien in der nächsten Woche. Die Fraktionen würden dann sicherlich auch über die Anhörungen sprechen.



Von Ministerpräsident Woidke erwarten viele bereits an diesem Mittwoch Äußerungen zu dem Thema, wenn er seine Besuchstour durch die Provinz Brandenburgs in der Prignitz startet. Der Auftakt führt den SPD-Politiker nach Meyenburg und in andere Orte der Prignitz. Diese gehört zu den Landkreisen, die mit einem anderen zusammengelegt werden sollen. In diesem Fall mit Ostprignitz-Ruppin.