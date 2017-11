- Stadtmission: "Räumung ist keine Lösung"

Organisiert wird das Netzwerk von Caritas, Diakonie, Kirchengemeinden und dem Deutschen Roten Kreuz.

Derzeit gibt es in Berlin geschätzt rund 40.000 Wohnungslose, also Menschen ohne eigenen Mietvertrag. Davon sind rund 4.000 bis 6.000 Personen obdachlos und leben überwiegend auf der Straße, in Parks, Abrisshäusern, Gartenlauben oder Autos, schätzt die Liga der Spitzenverbände der freien Wohlfahrtspflege. Die Zahl geht auf eine Stichtagerhebung der Verbände vom 31. Dezember 2016 zurück und basiert auf Angaben der Behörden.

In der vergangenen Saison registrierten 26 Notübernachtungsstätten und 14 Nachtcafés insgesamt fast 101.000 Übernachtungen. Dafür standen im Durchschnitt bis zu 925 Schlafplätze täglich zur Verfügung. Nicht alle Einrichtungen haben sieben Tage in der Woche geöffnet. Stark überlastet waren Einrichtungen in der Innenstadt, wie etwa die Notunterkunft der Berliner Stadtmission in der Lehrter Straße, die in kalten Nächten bis zu 156 Prozent ausgelastet war. Ein zunehmendes Problem ist die medizinische Versorgung von Obdachlosen. Die Stadtmission bezifferte in der vergangenen Saison die Zahl körperlich oder psychisch Kranker in ihren Einrichtungen auf rund 20 Prozent.



(Quelle: epd)