- Soziales Grundeinkommen: Reaktionen auf Müllers Vorschlag

Berlins Regierender Bürgermeister Müller will ein "solidarisches Grundeinkommen" einführen: 1.200,- Euro für jede(n), der(die) Dienst an der Gesellschaft tut: Den Park säubern, Einkaufsdienste für Bedürftige oder andere sinnvolle Tätigkeiten. Der Vorstoß hat viele Reaktionen ausgelöst - Inforadio-Wirtschaftsreporter André Tonn hat einige davon gesammelt.



Auf den ersten Blick überwiegen die positiven Reaktionen - aber nur auf den ersten Blick. Danach kommen dann doch einige Fragezeichen und Widerworte.

Ja, es kann den Arbeitsmarkt stabilisieren, in dem man bislang gering entlohnte Tätigkeiten fairer bezahlt. Unter den Befürwortern befiniden sich die Gewerkschaften und auch Ökonomen wie der Chef der DIW, Marcel Fratscher. Dagegen melden Unternehmensverbände und die CDU Bedenken an. Berlins CDU-Generalsekretär Stefan Evers z.B. ist der Ansicht, Müllers Vorschlag höre sich nach einem öffentlichen Beschäftigungsprogramm zum Minimaltarif an. Davon hält er gar nichts.



Wie soll das Ganze finanziert werden?



Das ist ein wesentlicher Punkt, den Müller in seinem Vorschlag offen lässt. Offenbar denkt er daran, dieses Grundeinkommen nicht nur aus Steuermitteln, sondern auch mit Unterstützung der deutschen Wirtschaft zu finanzieren. Und spätestens hier steht er einer geschlossenen Ablehnungsfront der Unternehmen gegenüber.

Bei den Berliner Unternehmensverbänden kommt das auf jeden Fall gar nicht gut an. Dort ist man der Ansicht, dass zumindest die Berliner und Branenburger Unternehmen bereits ausreichend in mehr Ausbildung und Qualifizierung für gute Jobs investieren.

Sicher könne man da noch mehr machen, aber dann müsse auch die Politik dafür sorgen, dass die Standortbedingungen besser werden. Erst dann lohnen sich mehr Investitionen. Also die Unternehmensverbände geben den Ball an Müller zurück.



Warum jetzt dieser Vorstoß?



Anlass die Übernahme der Präsidentschaft im Bundesrat. Aber meines Erachtens versucht Müller damit politisch verlorengegangenes Terrain zurückzuerobern und nach der Kritik an seiner Personen sein Image aufzupolieren. Man fragt sich: Warum kommen diese Vorschläge jetzt von der SPD - schließlich saß sie in der vergangenen Legislaturperiode in der Bundesregierung und hätte da etwas in der Richtung tun können.



Grundsätzlich aber ist eine Debatte über das Lohngefüge in Deutschland und den Wert, den heute Arbeit genießt, sehr sinnvoll. Das heißt aber zunächst zu prüfen, ob der Sozialstaat mit bereits bestehenden Gesetzen und Regeln nicht in der Lage wäre, ein faires Einkommen zu ermöglichen.

Warum muss es sogenannte Aufstocker geben, die nicht von ihrem regulären Arbeitseinkommen leben können? Warum schließen Gewerkschaften und Unternehmen Tarifvereinbarungen ab, dass mit diesen Löhnen Alleinerziehende kaum über die Runden kommen. Erst eine gründliche Analyse. Und dann Lösungsvorschläge.