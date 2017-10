Mo 30.10.2017 | 15:05 | Interviews

- Sturmschäden: Naturschutz contra Bahnschutz

Nach dem großen Herbststurm "Herwart" läuft der Bahnverkehr auf den meisten Strecken in Brandenburg und Berlin wieder. Allerdings mussten sich die Fahrgäste am Montag noch auf Verspätungen einrichten. Die Fernverkehrsstrecke Hamburg-Berlin wurde am Nachmittag wieder freigegeben. Warum gerade diese Strecke besonders anfällig für Sturmschäden ist, erklärte Karl-Peter Naumann, Ehrenvorsitzender des Fahrgastverbandes Pro Bahn, im Inforadio.



Zweimal innerhalb weniger Wochen standen in Deutschland alle Räder der Bahn still, weil ein schwerer Sturm über das Land hinweg gezogen war. Warum trifft es die Bahn jedesmal so hart? Grund seien die umgestürzten Bäume, sagte Naumann im Inforadio-Gespräch. Dadurch würden regelmäßig auch die Oberleitungen beschädigt - und "gerade auf elektrifizierten Strecken sollte man sehr vorsichtig sein". Deshalb würden Züge den Bahnhof gar nicht erst verlassen - "denn was nützt es, wenn der Zug dann mitten auf freier Strecke stehen bleibt und die Fahrgäste stundenlang ohne Strom und ohne Lüftung im Zug ausharren müssen und nicht aussteigen können, weil überall Oberleitungen herum hängen."



Umgestürzte Bäume und heruntergefallene Äste - das klingt nach Naturkatastrophen und höherer Gewalt. Doch ist das Problem nicht auch hausgemacht? "Der Grünschnitt an den Strecken ist nicht mehr so intensiv wie früher. Das liegt nur zum Teil an der Bahn, zum anderen Teil aber auch an Naturschutzvorschriften, die die Bahn weiter einengen." Vor allem die Strecke Berlin-Hamburg sei gefährdet, weil hier mehrere Naturschutzgebiete bis an die Bahnstrecke heranreichen.