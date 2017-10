Bild: dpa/Patrick Pleul

Sa 28.10.2017 | 07:04 | Interviews

- Ein neuer Sturm zieht auf

Brandenburg und Berlin müssen sich an diesem Wochenende wieder auf stürmische Zeiten einstellen: "Es kann Böen ähnlich wie bei Xavier Anfang Oktober geben", berichtet der Meteorologe Dennis Dalter. Schon am Samstagnachmittag frischt der Wind aus Richtung West auf, "nachmittags ist Stärke 8 möglich, nachts lässt das dann nach, bevor in den frühen Sonntagmorgenstunden der Wind deutlich auffrischt. Dann sind auch schwere orkanartige Sturmböen möglich", erklärt er. Schwerpunkt ist dabei das westliche Brandenburg, aber die Niederlausitz. "Aber auch in Berlin sind heftige Böen der Windstärke 10 möglich", so Dennis Dalter. Sonntagnachmittag herrscht dann wieder Ruhe.