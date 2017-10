Union, FDP und Grüne sind im Sondierungsmodus. Am Freitag traf man sich erstmals in großer Runde. Mit am Tisch saß auch CDU-Generalsekretär Peter Tauber. Im Inforadio-Interview äußert er sich zurückhaltend, was die Grünen-Forderung nach einem zweiten Vize-Kanzler angeht ("Nicht die Gespräche mit Personalfragen belasten!") , aber klar, was die Mietenpolitik angeht ("Die Mietpreisbremse funktioniert nicht!"). Dass man sich erstmal Zeit lässt, findet er richtig, denn: "Wir sind schon sehr unterschiedlich als Parteien."