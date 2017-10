Bild: imago

Fr 27.10.2017 | 15:45 | Interviews

- Neuer Sturm: Wälder besser meiden

Am Wochenende steht Berlinern und Brandenburgern ein neuer Sturm ins Haus. Insbesondere im Süden Brandenburgs könnte es in der Nacht zu Sonntag orkanartige Böen geben. Die Windgeschwindigkeiten sind durchaus mit denen des Sturmtiefs "Xavier" vergleichbar, der vor wenigen Wochen den Bäumen in der Region stark zugesetzt hat. Besonders groß ist das Risiko in den Wäldern. Dort hängen seit "Xavier" immer noch Bäume oder Äste, wie Forstamtsmitarbeiter Friedrich im Inforadio sagte.