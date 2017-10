Kritik aus den eigenen Reihen: Müller in der Schusslinie

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller sieht sich heftiger Kritik aus den eigenen Reihen ausgesetzt. Zwei seiner Berliner Genossen, die Abgeordneten Dennis Buchner und Sven Kohlmeier, haben auf elf Seiten aufgeschrieben, was sie bedrückt. "Nicht mehr auf der Höhe der Zeit. Warum die SPD sich ändern muss, wenn sie überleben will" heißt die Schrift, und gleich auf Seite 2 nehmen sich die beiden Müller vor. Was genau sie ihm vorwerfen und wie die Kritik einzuordnen ist, weiß Landeskorrespondent Christoph Reinhardt.