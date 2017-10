- Buchner: "Das ist keine Aufforderung zum Rücktritt!"

Nach dem Wahldebakel ist SPD-intern eine hitzige Debatte über Konsequenzen entbrannt. In Berlin üben zwei SPD-Politiker aus dem Abgeordnetenhaus, Dennis Buchner und Sven Kohlmeier, in einem elfseitigen Papier öffentlich Kritik. Besonders schlecht kommt dabei der Regierende Bürgermeister Michael Müller weg. "Es war nicht gut, die SPD seit zwei Jahren ausschließlich auf ihn zu konzentrieren. Eine faire Arbeitsaufteilung wäre der sinnvollere Weg", kritisiert Dennis Buchner im Inforadio. Es gehe aber beileibe nicht allein um Müller: "Die SPD muss sich neu und klarer aufstellen", fordert er.

Die beiden SPD-Abgeordneten Dennis Buchner und Sven Kohlmeier fordern in einem offenen Brief indirekt den Rücktritt des Regierenden Bürgermeisters Michael Müller als Partei- und Senatschef. Müller sei leider ein Beispiel für Politiker, die nach Wahlniederlagen die eigenen Verluste schönredeten, heißt es in dem Schreiben, das am Donnerstagabend veröffentlicht wurde. Nach zu vielen eigenen Fehlern verdiene Müller nicht noch eine dritte oder vierte Chance, so die Abgeordneten.



Müller habe die Volksentscheide zu Tempelhof und Tegel verloren und unmittelbar vor den Berliner Wahlen vor einem Jahr die SPD erpresst, um den Parteivorsitz zurückzubekommen, aus dem er 2012 abgewählt worden war, heißt es. Bei den Bundestagswahlen habe er Verluste deutlich unter dem Bundesschnitt zu verantworten.



Müller müsse allerdings nicht komplett aus der Politik verschwinden. "Die Wahrnehmung eines Mandats im Landtag oder Bundestag ist aller Ehren wert", so Buchner und Kohlmeier. Zudem müsse es entsprechend akzeptiert sein, dort auch wieder Platz zu nehmen, wenn andere Bemühungen erfolglos blieben, heißt es weiter.