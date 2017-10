Bild: imago stock&people

Fr 27.10.2017

- Was ändert sich nach Steudtners Freilassung?

Auch nach der Freilassung von Peter Steudtner sitzen noch zahlreiche deutsche Menschenrechtsaktivisten in türkischer Haft, von einer “Wende“ hin zum Guten will auch niemand in Deutschland sprechen. Auch die Arbeit von Nichtregierungsorganisationen in der Türkei wird wohl kaum einfacher werden. In der Türkei sind einige deutsche Stiftungen tätig, darunter die Friedrich-Naumann Stiftung in Istanbul. Einen aktuellen Lagebericht gibt uns Büroleiter Hans-Georg Fleck.