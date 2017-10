- Stolpersteine: Eine Verbeugung vor den Holocaust-Opfern

Gunter Demnig wurde am 27. Oktober 1947 in Berlin geboren. Er wuchs in Nauen und Berlin auf. Nach dem Abitur 1967 studierte er Kunstpädagogik an der Hochschule für Bildende Künste in Berlin, wo er auch Industrial-Design belegte. 1974 legte er an der Kunsthochschule Kassel das Erste Staatsexamen ab.



Im gleichen Jahr begann Demnig ein Kunststudium an der Universität Kassel. Ab 1977 übernahm er zwei Jahre lang die Planung, Bauleitung und -ausführung von Denkmalsanierungen. Von 1980 bis 1985 war er künstlerisch-wissenschaftlicher Mitarbeiter im Fachbereich Kunst der Uni Kassel.



Demnigs bekanntestes Projekt sind die "Stolpersteine" für Menschen, die in der NS-Zeit deportiert und ermordet wurden. Die Steine versieht er mit den Namen und Lebensdaten der Opfer und verlegt sie vor deren letzten frei gewählten Wohnungen im Straßen- oder Gehwegpflaster. Mit rund 63.000 verlegten Steinen in 21 Ländern hat sich das Projekt inzwischen zum weltweit größten dezentralen Mahnmal entwickelt.



Gunter Demnig erhielt zahlreiche Auszeichnungen, unter anderem das Bundesverdienstkreuz, den Marion Dönhoff Preis, die Josef-Neuberger-Medaille der Jüdischen Gemeinde Düsseldorf, den Erich-Mühsam-Preis der Stadt Lübeck, den Kölner Rheinlandtaler und die Otto-Hirsch-Medaille der Stadt Stuttgart. Sein "Ariadne-Faden" (1982) von der Kasseler documenta zur Biennale in Venedig brachte ihm einen Eintrag ins Guinness-Buch der Rekorde ein.