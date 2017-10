- Freude und Erleichterung nach Steudtners Freilassung

Nach seiner Freilassung in der Türkei wird der Berliner Menschenrechtler Peter Steudtner voraussichtlich schon heute zurück nach Deutschland reisen. Sein Anwalt hat angekündigt, dass er den nächstmöglichen Flug nach Berlin nehmen will. Ein Gericht in Istanbul ordnete am Mittwochabend die Entlassung des Deutschen und zehn Mitangeklagter an. In der Berliner Gethsemanekirche wurde täglich für Steudtners Freilassung gebetet. Christian Zeiske war bis Anfang des Monats Pfarrer der Gemeinde - mit ihm sprach Irina Grabowski.