Bild: Emrah Gurel/AP/dpa

Do 26.10.2017 | 15:25 | Interviews

- Fall Steudtner: "Das ist noch lange keine Wende"

Nach der Haftentlassung des Menschenrechtlers Peter Steudtner richtet sich der Blick auf weitere in der Türkei inhaftierte Deutsche. Die Bundesregierung dürfe nicht nachlassen, Druck auf die türkische Regierung auszuüben, forderten am Donnerstag Politiker und Organisationen in Berlin. Der CDU-Außenexperte Roderich Kiesewetter warnt: “Wir dürfen jetzt mit der Türkei keinen Handel eingehen.“ Gegenleistungen dürfe es nicht geben. Steudtners Freilassung sei aber sehr wohl “ein erstes Anzeichen für ein türkisches Interesse am Wiederaufbau von Vertrauen, und das ist gut.“

Die Haftentlassung von Peter Steudtner in der Türkei ist von Familie und Unterstützerkreis des deutschen Menschenrechtlers mit großer Erleichterung aufgenommen worden. Steudtner und der mitangeklagte schwedische Aktivist Ali Gharavi unterstützten gewaltfreie Menschenrechtsarbeit, betonten sie in einer gemeinsamen Erklärung. Diese sei für alle fundamental: "Wir sind froh, dass die beiden diesen Faden nun hier zuhause wieder aufgreifen können." Zugleich appellierten sie an die deutschen Medien, jetzt die Privatsphäre der Familie zu achten.

Gabriel: "Schröder hat vermittelt"

Bei Steudtners Freilassung hat Altkanzler Gerhard Schröder eine Rolle als Vermittler gespielt. Dies teilte Bundesaußenminister Siegmar Gabriel am Donnerstag mit. "Ich bin Gerhard Schröder sehr dankbar für seine Vermittlung", sagte Gabriel dem Magazin "Der Spiegel". Der türkischen Regierung bescheinigte er, sie habe alle Zusagen in diesem Fall eingehalten.



Dem "Spiegel" zufolge reiste Schröder eine Woche nach der Bundestagswahl zum türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan, um mit ihm über Steudtner und die anderen deutschen Inhaftierten zu sprechen. Die Vermittlung Schröders sei im Auftrag der Bundesregierung erfolgt. Das Büro Schröders teilte mit, der Ex-Kanzler freue sich über die Freilassung Steudtners. Weitere Angaben wollte es nicht machen.



Regierungssprecher Steffen Seibert erklärte per Twitter, die Bundesregierung denke an diejenigen, die noch in Haft seien. Nach Angaben Gabriels wird an ihrer Freilassung gearbeitet. In türkischen Gefängnissen sitzen noch mehrere Deutsche, darunter der "Welt"-Korrespondent Deniz Yücel und die Journalistin Mesale Tolu.

