Bild: imago/Gerhard Leber

Do 26.10.2017 | 06:45 | Interviews

- "Transfergesellschaft light" - besser als nichts?

Keine große Auffanggesellschaft für 4000 Air Berlin-Beschäftigte, sondern maximal eine für höchstens 1200 von ihnen - das ist das Ergebnis entsprechender Verhandlungen zwischen Bund und Ländern vom gestrigen Mittwoch. Bayern will gar kein Geld für eine Transfergesellschaft bereitstellen, Nordrhein-Westfalen und der Bund nur sehr wenig, einzig Berlin will mehrere Millionen Euro in die Hände nehmen, um wenigstens in der Hauptstadt Beschäftigte aufzufangen. Wie bewertet Verdi-Sprecher Andreas Splanemann diese Pläne?