Do 26.10.2017 | 07:05 | Interviews

- Michel zweifelt ZDF-Bericht an

Es sind ungeheuerliche Vorwürfe, die sich gegen Security-Beschäftigte im Rathaus Wilmersdorf richten. In dem Haus leben nach wie vor Flüchtlinge. Manche von ihnen, darunter auch Minderjährige, sollen von Teilen des Sicherheitspersonals als Prostituierte vermittelt worden sei. Security-Mitarbeiter als Zuhälter – so berichtet es das ZDF-Magazin “Frontal 21“. Holger Michel koordiniert die ehrenamtlichen Flüchtlingshelfer im Rathaus Wilmersdorf. Er zweifelte im Inforadio an, dass der Bericht den Tatsachen entsprechen soll.



Michel erklärte: "Wir sind seit über zwei Jahren in der Unterkunft. Natürlich lernt man in dieser Zeit die meisten Bewohner kennen, man kennt die Leute, die da arbeiten." Der Verdacht stehe im Raum, dass die Security an den Vorwürfen beteiligt sei. Bei über 90 Leuten, die dort arbeiten, könne weder ein Generalverdacht noch eine Generalamnestie ausgesprochen werden. "Das muss man jetzt prüfen. Wir haben sofort Ermittlungen gefordert um zu sehen, ob daran etwas dran ist."