Bild: rbb Fernsehen/Kontraste

Do 26.10.2017 | 15:05 | Interviews

- Obdachlose in Berlin: Kältehilfe hat Vorrang

Während zahlreiche Obdachlose den Großen Tiergarten in Berlin verlassen müssen und das Areal rund um den Hansaplatz bereits verlassen haben, hat am Donnerstag der Rat der Bürgermeister über das weitere Vorgehen beraten. Klar war jedem Beteiligten: das Problem der Obdachlosigkeit lässt sich nicht mit Platzverweisen lösen. "Zunächst mal müssen wir die Kältehilfe stärken und Schlafplätze für den Winter beschaffen", erklärt Stephan Machulik (SPD), Bezirksstadtrat von Spandau, der an dem Treffen teilnahm.

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) hat Hoffnungen auf eine schnelle und umfassende Beseitigung der Obdachlosen-Problematik unter anderem im Großen Tiergarten gedämpft. Er wolle nichts beschönigen oder bagatellisieren, sagte der SPD-Politiker der "Berliner Zeitung" (Donnerstag). Jedoch sei aus seiner Sicht gerade der Tiergarten ein gutes Beispiel dafür, "dass die Polizei nicht alles regeln kann".

"Innen- und Sozialverwaltung arbeiten daran"

Wenn dort Obdachlose zelten, dann sei das in erster Linie ein soziales Problem, "das wir und auch der zuständige Bezirk lösen müssen", sagte der Regierungschef der Hauptstadt weiter. Dabei gehe es um Fragen, wie die Menschen angesprochen werden und wie Angebote zur Unterbringung gerade jetzt vor den kalten Monaten gemacht werden könnten. "Innen- und Sozialverwaltung arbeiten dabei zusammen, und das ist auch richtig so", sagte Müller.



Wegen einer zunehmenden Zahl dort campierender Obdachloser, Prostitution und dem Mord an einer Frau war die Situation im Großen Tiergarten in den vergangenen Wochen verstärkt ins Blickfeld der Öffentlichkeit geraten. Unter anderem war eine Task Force in Kooperation mit den Bezirken Mitte und Charlottenburg-Wilmersdorf eingesetzt worden, um das Problem anzupacken. Medienberichte der vergangenen Tage legten zudem die Vermutung nahe, dass eine Räumung der dortigen Camps bevorsteht.



Infobox: Rat der Bürgermeister Der Rat der Bürgermeister besteht aus dem Regierenden Bürgermeister, den Bürgermeistern sowie den Bürgermeistern und Bürgermeisterinnen der Bezirke. Die Mitglieder des Senats können mit beratender Stimme an den Sitzungen teilnehmen oder Beauftragte entsenden. Er wird vom Regierenden Bürgermeister als seinem Vorsitzenden regelmäßig mindestens einmal monatlich einberufen. Der Rat der Bürgermeister nimmt zu den grundsätzlichen Fragen der Verwaltung und Gesetzgebung vor der Beschlussfassung durch den Senat Stellung. Der Rat der Bürgermeister kann Verwaltungshandeln anregen und dem Senat Vorschläge für Gesetze, Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschriften machen, soweit der Aufgabenbereich der Bezirksverwaltungen betroffen ist.



Quelle: berlin.de

Evangelische Kirche warnt vor Populismus