- Keine große Transfergesellschaft für Air Berlin-Beschäftigte

Die Enttäuschung unter den Air Berlin-Beschäftigten ist riesig: Die Auffanglösung für sie fällt um einige Nummern kleiner aus als gedacht. Eine Transfergesellschaft über rund 50 Millionen Euro für etwa 4000 Mitarbeiter wird es nicht geben, sagte Berlins Finanzsenator Matthias Kollatz-Ahnen am Mittwoch nach Verhandlungen mit dem Bund und anderen Ländern. Möglich sei aber weiterhin eine kleinere Variante, für die Berlin rund zehn Millionen Euro beisteuern könnte. Nun sei Air Berlin am Zug. Mehr Informationen hat Inforadio-Reporter Eric Graydon, mit ihm spricht Dietmar Ringel.

Tausende Mitarbeiter der insolventen Fluggesellschaft Air Berlin stehen vor der Kündigung. Eine zunächst erhoffte große Auffanggesellschaft für bis zu 4000 Beschäftigte ist vom Tisch. Möglich ist aber noch eine kleine Variante für die Belegschaft in Berlin. Finanzsenator Matthias Kollatz-Ahnen sagte am Mittwoch nach einem Treffen von Berlin, Nordrhein-Westfalen und Bayern mit dem Bund, man habe sich nicht auf eine Lösung verständigen können.

Bayern habe kein Geld geben wollen, Nordrhein-Westfalen und der Bund nur in einem geringem Umfang. Deshalb werde es eine Transfergesellschaft für alle Betroffenen "aller Wahrscheinlichkeit nach nicht geben". Berlin werde aber eine "kleine Lösung" für die Berliner Beschäftigten unterstützen, sagte Kollatz-Ahnen.



Auch Air Berlin drückte die Hoffnung aus, dass zumindest eine Lösung für die rund 1200 Mitarbeiter des Bodenpersonals gefunden wird. Dafür müsste das Land Berlin eine verbindliche Finanzierungszusage machen.



Bayern und auch die Lufthansa, die große Teile der Air Berlin übernehmen will, hatten eine finanzielle Beteiligung an einer Transfergesellschaft zuvor abgelehnt. Der Gläubigerausschuss von Air Berlin hätte bis zu 10 Millionen Euro bereitgestellt - bei einem angenommenen Finanzbedarf von bis zu 50 Millionen Euro.