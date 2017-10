- Islamisten-Razzia: "Da haben die Alarmglocken geschrillt"

Die Berliner Polizei hat in der Nacht zu Mittwoch einen Deutschen mit türkischen Wurzeln festgenommen und größere Mengen an Waffen und Munition beschlagnahmt, die für Anschläge hätten benutzt werden können. Der ARD-Terrorismus-Experte Michael Götschenberg sagt: Bislang war der Mann nur mit Drogenhandel und erhöhter Gewaltbereitschaft aufgefallen - doch nachdem bekannt wurde, dass er auch einschlägige Moscheen besuche, hätten bei den Behörden die Alarmglocken geschrillt.



Die Berliner Polizei hat in der Nacht zum Mittwoch bei Durchsuchungen in Reinickendorf und Charlottenburg Waffen und größere Mengen Munition beschlagnahmt. Das sagte der Polizeisprecher Winfrid Wenzel dem rbb am Mittwochmorgen. Die Razzia an insgesamt vier Orten richtete sich gegen einen mutmaßlichen Islamisten. Generalstaatsanwaltschaft und Polizei ermitteln seit Monaten gegen den 40-jährigen Deutschen, ursprünglich wegen Drogendelikten.

Wie die beiden Behörden bekanntgaben, hatten die Ermittlungen gegen den Mann nahegelegt, dass er scharfe Waffen und Kriegswaffen besitzt. Weil die Generalstaatsanwaltschaft befürchtete, dass er die Waffen für Anschläge nutzen könnte, zog sie die Ermittlungen an sich. Als die Polizei bei dem mutmaßlichen Islamisten eine gesteigerte Gewaltbereitschaft beobachtet habe, habe man sich zur Festnahme entschieden, hieß es am Mittwoch.

"Es bestand durchaus Sorge, dass dieser Mann gewaltbereit ist - aber nicht im Hinblick auf die Ausführung eines konkreten Anschlagsvorhabens", sagte Wenzel dem rbb. Diesbezügliche Pläne seien der Polizei nicht bekannt. Es sei auch noch nicht klar, ob der Mann selbst einen Anschlag hätte ausführen wollen oder die Waffen verkaufen wollte. Die Ermittler klären außerdem ob er Mittäter hatte.

Im Laufe des Tages soll der Mann einem Haftrichter vorgeführt werden - der entscheidet dann, ob der 40-Jährige in Untersuchungshaft kommt.