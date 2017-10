Bild: imago/Christian Mang

- Festgenommener war offenbar Salafist

Bei einer Razzia in Berlin hat die Polizei in den Räumen eines mutmaßlichen Islamisten Waffen und große Mengen Munition beschlagnahmt. Bei dem Mann handelt es sich um einen 40-jährigen Deutsch-Türken, wie rbb-Reporter Jo Goll erläutert. Der Mann ist offenbar nicht Teil eines Islamistennetzwerk, sondern ein mutmaßlicher Einzeltäter: "Er soll der Weddinger As-Sahaba-Moschee nahegestanden haben, die eher mit Al-Qaida sympathisiert als mit dem IS", berichtet Goll. Eine akute Anschlagsgefahr soll durch den 40-jährigen aber nicht bestanden haben. Er wurde in Kreuzberg festgenommen.



Durchsuchungen in Berlin - Polizei beschlagnahmt Waffen bei Razzia in Islamistenszene Monatelang liefen die Ermittlungen, in der Nacht zum Mittwoch kam der Zugriff: Die Berliner Polizei hat bei einer Razzia im Umfeld eines mutmaßlichen Islamisten Waffen und Munition sichergestellt - diese hätten für "Anschläge genutzt werden können."

Der Mann wurde am Dienstagabend in einer Shisha-Bar in Berlin-Kreuzberg festgenommen. Bei der Razzia in der Nacht zu Mittwoch beschlagnahmten Ermittler mehrere Pistolen, mehrere Gewehre sowie 20 bis 30 Kisten Munition verschiedenen Kalibers, wie eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft sagte. Dem Verdächtigen werde vorgeworfen, gegen das Waffengesetz verstoßen zu haben. Er sollte einem Haftrichter vorgeführt werden.

Ermittelt wurde wegen Rauschgifts und Waffen