- Steinmeier in Russland: Ende der Eiszeit?

"Wir leben nicht mehr in Zeiten, in denen wir mit Michail Gorbatschow am gemeinsamen Haus Europa gebaut haben", sagte Steinmeier im Juni der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung". Das Verhältnis zu Russland sei durch eine "wachsende Entfremdung" geprägt, das Land suche seine Identität heute "eher in Abgrenzung zu Europa und zum Westen". Diese Entwicklung konnte Steinmeier in seinem vorherigen Amt als Außenminister aus nächster Nähe mitverfolgen. Steinmeier weiter in der FAZ: “Ich mache mir keine Illusionen über den Stand unserer Beziehungen. Sprachlosigkeit ist aber aus meiner Sicht keine Alternative." Das Verhältnis zu Russland dürfe nicht in "Endgültigkeitskategorien" gepackt, sondern an einer Veränderung müsse gearbeitet werden.