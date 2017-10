- SPD-Personalquerelen: "Ich bin stinksauer!"

Gerade erst auf der Oppositionsbank angekommen sorgen bei der SPD diverse Personalentscheidungen für Verdruss: Thomas Oppermann ist Bundestags-Vizepräsident, Lars Klingbeil wird wohl neuer SPD-Generalsekretär. Außer Andrea Nahles hat keine Frau eine führende Rolle übernehmen können. Ex-Bundesfamilienministerin Renate Schmidt (SPD) findet dafür im Inforadio deutliche Worte: "Das ist ein Desaster und verhunzter Start in die Opposition. Die SPD wollte jünger und weiblicher werden. Deshalb kann ich dieses ganze Gemauschele überhaupt nicht nachvollziehen."

Zu wenige Frauen, zu wenige Parteilinke: Die personelle Neuaufstellung der SPD nach ihrer schweren Niederlage bei der Bundestagswahl sorgt in der Partei für Unmut. Der frühere SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann erhielt bei der Nominierung für den Posten des Bundestagsvizepräsidenten am Montag nur rund 61 Prozent. Auch der Vorschlag von Parteichef Martin Schulz, den Bundestagsabgeordneten Lars Klingbeil zum neuen Generalsekretär zu machen, ist nicht unumstritten. Oppermann bekam bei einer SPD-Fraktionssitzung am Montagabend 90 von 146 gültigen Stimmen. Gegen den Niedersachsen votierten 39 Abgeordnete, 17 SPD-Parlamentarier enthielten sich. Zuvor hatten die bisherige sozialdemokratische Bundestagsvizepräsidentin Ulla Schmidt und die ehemalige SPD-Parlamentsgeschäftsführerin Christine Lambrecht ihre Kandidaturen zurückgezogen. Damit dürfte Oppermann am Dienstag bei der konstituierenden Sitzung des Bundestages ins Parlamentspräsidium gewählt werden. Folgende Personalien haben sich bislang herauskristallisiert:

Die neue SPD-Fraktionschefin Andrea Nahles (47) will ihre bei der Wahl abgestürzte Partei nach einem Erneuerungsprozess 2021 wieder an die Regierung bringen. "Wir gehen nicht in die Opposition, um in der Opposition zu bleiben", sagte die 47-Jährige in Berlin. Die bisherige Arbeitsministerin erhielt Ende September rund 90 Prozent der Stimmen ihrer Fraktionskollegen. Zum ersten Mal in der SPD-Geschichte führt damit eine Frau die Abgeordneten an.

Für großen Unmut in den Reihen der SPD-Fraktion sorgte die Personalie Lars Klingbeil. Die Parteispitze nominierte am Montag den SPD-Digitalexperten als künftigen Generalsekretär. Schulz' Personalvorschlag war bereits in der vergangenen Woche bekanntgeworden - und prompt auf Kritik gestoßen. Die SPD-Frauen hatten sich eine weibliche Besetzung des Generalsekretärs-Postens gewünscht.



Auch in Sachen Parteiarithmetik kam die Personalie nicht ganz günstig. Schließlich hat die SPD in der Opposition nur noch wenige prominente Posten zu besetzen. Klingbeil ist Niedersachse und gehört dem konservativen Seeheimer Kreis der SPD an. Die Parteilinke fühlt sich nicht genug berücksichtigt. Noch dazu weil mit Oppermann nun ebenfalls ein Niedersachse und Seeheimer in das Bundestagspräsidium aufrückt. Und ein Mann mehr.



Überschattet wurde Klingbeils Vorstellung vom Abgang der SPD-Bundesgeschäftsführerin Juliane Seifert. Sie kündigte ihren sofortigen Rückzug an, nachdem sich Schulz auf die Suche nach einer Nachfolgerin für sie gemacht hatte und dies an die Öffentlichkeit gedrungen war. Schulz sagte, er bedauere Seiferts Entscheidung "außerordentlich". Auslöser für den abrupten Abschied waren offenbar Pläne des Parteichefs, statt Seifert die scheidende Juso-Chefin Johanna Uekermann zur Bundesgeschäftsführerin zu machen. Uekermann lehnte das Angebot aber ab.



"Die SPD hat in den letzten Tagen kein gutes Bild abgegeben", räumte Schulz ein. "Dafür bin ich als Vorsitzender naturgemäß mitverantwortlich." Schulz mahnte "mehr Kommunikationsdisziplin, vor allen Dingen nach außen" an.