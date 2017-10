- Thierse über AfD: "Das sind keine freundlichen Aussichten"

Dem neuen Bundestag gehören 709 Abgeordnete an, 78 mehr als bisher. Er ist der größte in der Geschiche der Bundesrepublik. Die FDP, die vor vier Jahren an der Fünf-Prozent-Hürde scheiterte, ist wieder dabei. Neu zieht die rechtspopulistische AfD ins Parlament ein. Damit sind sechs Parteien im Bundestag vertreten: CDU und CSU mit 246 Sitzen, die SPD mit 153 Sitzen, die AfD als drittstärkste Fraktion mit 92 Sitzen, nachdem die Ex-Parteivorsitzende Frauke Petry und ein weiterer Abgeordneter die Fraktion verlassen haben und als fraktionslose Abgeordnete dem Parlament angehören. Die FDP kommt auf 80 Sitze, die Linke auf 69 und die Grünen auf 67 Sitze.