Sie wissen noch nicht, wo die Toiletten sind, und haben Angst, sich zu verlaufen. Am Dienstag kommt der Bundestag in neuer Besetzung zusammen. Mit dabei zahlreiche Abgeordnete, die zum ersten Mal mit dabei sind. Inforadio stellt Ihnen einige davon vor und erklärt, was am 19. Bundestag das Besondere ist.