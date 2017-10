Bild: dpa

Mo 23.10.2017 | 12:45 | Interviews

- Polizisten-Mord: Lebenslang für sogenannten "Reichsbürger"

Es war der 19. Oktober des vergangenen Jahres. Ort des Gechehens: Der fränkische Ort Georgensmünd. Dort rückte in den frühen Morgenstunden ein Sondereinsatz-Kommando der Polizei an. Sein Auftrag: einem sogenannten Reichsbürger seine Waffen abnehmen. Der Mann selbst gab elf Schüsse auf die Beamten ab, drei von ihnen wurden getroffen, einer von ihnen starb wenig später. Am Montag hat das Landgericht Nürnberg-Fürth sein Urteil verkündet: Lebenslange Haft wegen Mordes. Aus Führt berichtet Andi Ebert.

Das Landgericht Nürnberg-Fürth hat den zur Reichsbügerszene zählenden Wolfgang P. wegen Mordes an einem Polizisten zu lebenslanger Haft verurteilt. Außerdem verurteilte das Gericht den 50-Jährigen am Montag wegen der vor einem Jahr im fränkischen Georgensgmünd von ihm abgegebenen Schüsse wegen versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung. P. hatte bei einer Waffenrazzia in seinem Haus unvermittelt geschossen und dabei einen 32-jährigen Polizisten getötet.

Wendepunkt im Umgang mit den Reichsbürgern

Die Staatsanwaltschaft hatte außer einer lebenslangen Haftstrafe auch die Feststellung der besonderen Schwere der Schuld gefordert, womit eine vorzeitige Haftentlassung nach 15 Jahren ausgeschlossen gewesen wäre. Die Verteidigung hatte dagegen eine Tötungsabsicht bestritten und eine zeitlich begrenzte Haftstrafe gefordert.



Der Fall gilt als Wendepunkt im Umgang mit den sogenannten Reichsbürgern. Seither gab es bundesweit zahlreiche Razzien gegen Anhänger der Szene. Die in etliche Kleingruppen zersplitterten Reichsbürger erkennen die Bundesrepublik und ihre Institutionen nicht an, für sie besteht das Deutsche Reich in den Grenzen von 1937 fort.

Innenminister Herrmann: "Urteil hart aber gerecht"

Herrmann (CSU): "Rechtstaat setzt sich durch"