- Mein erstes Mal: Amina Mohamed Ali (Die LINKE)

Es ist wie in einem politischen Labor, mit Angela Merkel als Physikerin der Macht: Vier Wochen nach der Wahl prägen von diesem Montag an zwei Prozesse die Berliner Politik. Am Dienstag konstituiert sich der neue Bundestag, erstmals seit 60 Jahren mit sechs Fraktionen und sieben Parteien. Mit Spannung wird auch erwartet, welche Worte der designierte Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) nach seiner Wahl im Hohen Haus findet. Fragen dazu an einen seiner Amtsvorgänger, Wolfgang Thierse (SPD).