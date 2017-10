- Auf dem Weg nach Jamaica: Stand der Dinge

23. Oktober: Am Montagvormittag kommen in Berlin die Parteigremien von CDU und Grünen zusammen, am Nachmittag versammeln sich die Fraktionen von CDU/CSU, FDP und Grünen. Im Mittelpunkt dürften neben der konstituierenden Sitzung des Bundestags an diesem Dienstag die Schwerpunkte für die anstehenden Detailsondierungen stehen.



24. Oktober: Nach der konstituierenden Sitzung des Parlaments (11.00 Uhr) kommt um 18.00 Uhr die 24-köpfige kleine Sondierungsrunde wie üblich in der Parlamentarischen Gesellschaft beim Bundestag zusammen. In ihr sitzen neben den Partei- und Fraktionschefs unter anderem die Generalsekretäre sowie wichtige Landes- und Europapolitiker. Sie beraten über die Blöcke "Finanzen, Haushalt, Steuern" und "Europa".



26. Oktober: Wieder in kleiner Runde geht es von 10.00 Uhr an um die Bereiche "Klima, Energie, Umwelt", "Flucht, Asyl, Migration, Integration" und "Bildung, Forschung, Innovation, Digitales, Medien".



30. Oktober: Die kleine Runde berät voraussichtlich von 10.00 Uhr an über "Arbeit, Rente, Gesundheit, Pflege, Soziales" sowie über "Familie, Frauen, Senioren, Jugend". Um 15.00 Uhr will demnach die große Gruppe der mehr als 50 Sondierer eine Zwischenbilanz über die Beratungen in den ersten sieben Bereichen ziehen.