Bild: BVG/Screenshot Twitter

Sa 21.10.2017 | 08:04 | Interviews

- Ein Knigge für den Umgang mit Füchsen

Süß waren sie ja - die drei Füchse, die am Donnerstag an der Endhaltestelle eines BVG-Busses der Linie 169 in Müggelheim vor der Tür auftauchten und aussahen, als würden sie gerne mitfahren. Das Handyfoto, das der Busfahrer geistesgegenwärtig knipste, wurde auf Twitter über 1.000mal retweetet. Füchse sind inzwischen keine Seltenheit mehr in der Berliner Innenstadt. Was man im Umgang mit ihnen beachten sollte, verrät Dr. Sylvia Ortmann vom Leibnitz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung (IZW).