- Fall Amri im NRW-Untersuchungsausschuss

Es wäre unglaublich und tragisch zugleich, wenn ausgerechnet ein V-Mann der Polizei den Berlin-Attentäter Anis Amri dazu aufgestachelt hätte, den Anschlag mit einem LKW auf den Berliner Weihnachtsmarkt vor knapp einem Jahr zu begehen. Recherchen des rbb und der Berliner Morgenpost legen das jedoch nahe. Das Thema kam am Freitag auch bei der Sitzung des Amri-Untersuchungsausschuss im Düsseldorfer Landtag zur Sprache, wie Bettina Altenkamp (WDR) im Gespräch mit Irina Grabowski berichtet.



Der NRW-Untersuchungsausschuss zum Terrorfall Anis Amri wird sich auch mit der Rolle eines V-Mannes bei dem Anschlag in Berlin befassen. Er gehe davon aus, dass man das sehr schnell auf die Agenda setzen werde, sagte der Vorsitzende Jörg Geerlings (CDU) am Freitag in Düsseldorf unmittelbar vor dem Start einer Neuauflage des Ausschusses. Das Gremium werde dazu Zeugen des Landeskriminalamtes (LKA) befragen.

Der vom LKA in NRW geführte Informant in der Islamistengruppe um Amri soll selbst zu Anschlägen angestachelt haben. Der Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) und die "Berliner Morgenpost" berufen sich dabei unter anderem auf Strafverteidiger von Islamisten aus der Gruppe um den in Celle angeklagten Hassprediger Abu Walaa. Zudem soll laut einem internen Bericht des NRW-Verfassungsschutzes ein Islamist berichtet haben, der V-Mann habe "nach einem zuverlässigen Mann für einen Anschlag mit einem Lkw" gesucht.