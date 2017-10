Bild: Reuters Pool

Fr 20.10.2017

- EU kürzt Beitrittshilfen an die Türkei

Die Brexit-Verhandlungen schleppen sich dahin. Deshalb ist der EU-Gipfel in Brüssel zu diesem Thema ins Leere gelaufen. Doch es gab eine Entscheidung in einer anderen wichtigen Sache: Man will der Türkei das Geld kürzen. Jeder Beitrittskandidat bekommt von der EU Geld um sich fit zu machen für den Beitritt - auch der Türkei wurden 4,5 Mrd. Euro an Beitrittshilfen zugesagt. Bundeskanzlerin Merkel überzeugte die anderen EU-Staaten, diese Finanzen zu beschneiden. ARD-Korrespondent Sebastian Schöbel erklärt die Einzelheiten.



Mit dem Geld sollen vor allem Reformen finanziert werden. Es geht darum, dass die Türkei an die EU herangeführt wird - zum Beispiel durch die Angleichung von Normen oder durch Reformen des Justizwesens, etwa bei der Ausbildung von Polizisten und Juristen. Darunter auch praktische Dinge wie Wasseraufbereitung bis hin zur Impf-Pflicht für Schafe.

Von den 4,5 Mrd. Euro, die bis 2020 zur Verfügung gestellt werden sollten, sind bisher nur knapp 260 Mio. Euro überwiesen woren. Diese sind Projektgebunden - das ist auch der Grund, warum bisher noch nicht die komplette Summe überwiesen wurde. Schließlich müssten die Projekte erst einmal geschaffen werden, bevor sie finanziert werden. Außerdem sind die Gelder an die Beitrittsgespräche gebunden - und die liegen derzeit auf Eis.