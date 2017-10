- Ist die CSU kompromissbereit?

Die Grünen treten dafür ein, ab 2030 keine Autos mit Verbrennungsmotor mehr neu zuzulassen.

Die CSU wiederum will keinen Koalitionsvertrag unterschreiben, in dem ein Enddatum für den Verbrennungsmotor festgehalten ist.

Die Freidemokraten halten nichts von einem Verbot von Verbrennungsmotoren.

CDU-Chefin und Kanzlerin Angela Merkel sieht den Verbrennungsmotor allenfalls als eine

Brückentechnologie an.

Was das Datum angeht, dürften die Grünen mit sich reden lassen - Parteichef Özdemir sprach von einem "Einstieg in den Ausstieg", der unbedingt gelingen müsse.