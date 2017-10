Das, was Sachsens CDU am Abend der Bundestagswahl erleben musste, war eine Schmach: 0,1 Prozentpunkte hinter der AfD - in dem Land, in dem Kurt Biedenkopf einst mit absoluter Mehrheit regierte. Dessen Nachfolger Stanislaw Tillich hat nun am Mittwoch die Konsequenzen gezogen und ist zurückgetreten. Arnold Vaatz sitzt für die Sachsen-CDU im Bundestag. Im Inforadio verteidigt er Tillich und greift dessen Kritiker wie Kurt Biedenkopf scharf an.