- Was kommt nach Tillich?

Sachsens Regierungschef Stanislaw Tillich ist zurückgetreten. Damit zieht der 58-jährige CDU-Politiker die Konsequenz aus dem schlechten Ergebnis seiner Partei bei der Bundestagswahl. Der ehemalige Ministerpräsident Kurt Biedenkopf hatte ihn zuvor in einem Interview für das schlechte Abschneiden der CDU in Sachsen mitverantwortlich gemacht. Die AfD war bei der Bundestagswahl in Sachsen knapp stärkste Partei vor der Union geworden. Martin Krebbers, spricht darüber mit Arnold Vaatz, stellvertretender Vorsitzender der CDU/CSU-Bundestagsfraktion.