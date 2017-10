- Madrid droht mit Zwangsmaßnahmen

Der Konflikt um die Unabhängigkeitsbestrebungen Kataloniens spitzt sich immer mehr zu. Wieder hat der katalanische Regionalpräsident Carles Puigdemont ein Ultimatum verstreichen lassen und sich um die Antwort gedrückt: Ist Katalonien nun unabhängig oder nicht? Der spanische Ministerpräsident Rajoy berief daraufhin für Samstag eine Dringlichkeitssitzung seines Kabinetts ein. Dabei könnte beschlossen werden, Katalonien seine Autonomie zu entziehen. Die Region würde dann der Zentralregierung unterstellt.

Erst wenige Minuten vor dem Ende des Ultimatums um 10:00 Uhr veröffentlichte der katalanische Regierungschef Carles Puigdemont seine Antwort. Darin erklärte er sich lediglich zum Dialog bereit und drohte mit der Unabhängigkeit: "Wenn die Staatsregierung weiterhin den Dialog verhindert und die Repression fortsetzt, kann das katalanische Parlament die formelle Unabhängigkeitserklärung beschließen, wenn es dies für angemessen hält." Dabei bezog er sich auf den 10. Oktober, als die Unabhängigkeit bereits erklärt, aber sofort wieder ausgesetzt worden war.

Daraufhin kündigte die Regierung des konservativen Ministerpräsidenten Mariano Rajoy an, sie werde mit Zwangsmaßnahmen gegen die Unabhängigkeitsbestrebungen vorgehen. Die Zentralregierung habe das Nein aus Barcelona zur Kenntnis genommen, hieß es in einer in Madrid veröffentlichten Mitteilung. Deshalb werde man die im Verfassungsartikel 155 vorgesehenen Schritte einleiten, um in Katalonien die Rechtmäßigkeit wiederherzustellen. Für Samstag wurde ein Treffen des Ministerrats einberaumt. Dabei soll dann über konkrete Maßnahmen beraten werden.