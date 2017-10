Bild: imago/Emmanuele Contini

Do 19.10.2017 | Interviews

- "Ausweisung von Obdachlosen wird das Problem nicht lösen"

Die Zahl der Obdachlosen in Berlin ist in den letzten Jahren stark angestiegen. Schätzungen zufolge leben dort etwa 6.000 Menschen auf der Straße. Sozialsenatorin Elke Breitenbach (Die Linke) sieht ein großes Problem in der Bundesgesetzgebung: Die würde viele Menschen von Unterstützung ausschließen. Eine Ausweisung von Obdachlosen aus anderen EU-Staaten würde nicht nur das Problem nicht lösen, sie sei auch juristisch gar nicht so leicht umzusetzen, denn: "Wir haben eine Freizügigkeit."