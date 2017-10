- Sondierungsgespräche: Wie läuft's für die Grünen?

Postenpoker auf der Reise nach Jamaika: "Alles wäre besser, als das Kanzleramt und das Finanzministerium weiterhin in CDU-Hand zu halten.“ So fordert es FDP-Chef Christian Lindner in der FAZ, noch bevor die Sondierungen überhaupt begonnen haben. Die CDU reagiert prompt und verbittet sich derartige rote Linien. Am Mittwoch trifft sich die Union erst mal mit der FDP. Deren Generalsekretärin Nicola Beer hofft am Ende auf ein Zukunftsprojekt, hinter dem alle stehen können – und fordert dementsprechend Geduld ein.