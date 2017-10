Bild: dpa

- Sachsens Ministerpräsident Tillich tritt zurück

Der sächsische Ministerpräsident Tillich tritt zurück. Das hat der CDU-Politiker am Nachmittag mitgeteilt. Er werde sein Amt im Dezember in jüngere Hände übergeben. Tillich begründete seinen Rückzug mit dem schlechten Abschneiden der sächsischen CDU bei der Bundestagswahl. Die Union hatte bei den Zweitstimmen nur noch 26,9 Prozent erreicht. Sie schnitt damit schlechter ab als die AfD. Tillich war fast zehn Jahre lange Ministerpräsident in Sachsen.