Bild: Hawar News Agency/AP

Mi 18.10.2017 | 07:25 | Interviews

- "Das ist nicht das Ende des Kalifates"

Größtenteils kurdischen Kämpfern ist es gelungen, die Stadt Rakka zurück zu erobern, die seit 2014 als die Hauptstadt des IS in Syrien galt. Die Berichte von Niederlagen des IS häufen sich. Die Terrorgefahr in Europa sei damit aber keineswegs vermindert, meint der Journalist und IS-Experte Bruno Schirra: Denn viel gefährlicher sei das "virtuelle Kalifat", das mit militärischen Mitteln nicht zu besiegen ist – und das werde nun als Antwort in Europa zuschlagen.