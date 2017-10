Bild: dpa-Zentralbild

Di 17.10.2017 | 07:45 | Interviews

- Prozessauftakt gegen mutmaßlichen Dreifachmörder

Am Dienstag beginnt in Frankfurt (Oder) der Prozess gegen Jan G., der im Februar dieses Jahres in Müllrose in Ostbrandenburg zunächst seine Großmutter ermordet und anschließend auf der Flucht zwei Polizisten totgefahren haben soll. Jetzt muss sich der 25-Jährige wegen dreifachen Mordes vor Gericht verantworten. Bis Januar 2018 sind rund 20 Verhandlungstermine geplant. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft hat der Beschuldigte die Taten gestanden.