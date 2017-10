Bild: dpa

Di 17.10.2017

- Die Linksfraktion geht in Klausur

In Potsdam beginnt am Dienstag eine zweitägige Klausur der Linksfraktion. Auf der Agenda stehen neben der Wahl der Fraktionsvorsitzenden Beratungen über die künftige Positionierung der Partei, die angesichts des starken Abschneidens der AfD bei der Bundestagswahl besonders in Ostdeutschland viele Wähler nicht binden konnte. Nicht nur über die Richtung wird in der Linkspartei gestritten, sondern auch über das Führungspersonal. Fragen dazu an Fraktionschef Dietmar Bartsch.

Bei der Tagung wird erwartet, dass Dietmar Bartsch und Wagenknecht erneut an die Fraktionsspitze gewählt werden. Doch im Vorfeld gibt es reichlich Gerangel. So wollen Abgeordnete wie Kathrin Vogler per Änderungsanträgen für die Geschäftsordnung die Rolle von Riexinger und Kipping in der Fraktion stärken. Beide gehören dem neu gewählten Bundestag an. Sie sollen künftig demnach etwa im Fraktionsvorstand mitbeschließen dürfen, wie aus den der Deutschen Presse-Agentur vorliegenden Anträgen hervorgeht. Auch um die Vizeposten wird gestritten.

"Sahra ist leider nicht aufzuhalten"