Bild: dpa

Sa 14.10.2017 | 08:24 | Interviews

- Problempark Tiergarten?

Der Berliner Tiergarten ist mit dem Mord an einer 60-jährigen Frau Anfang September so richtig ins Bewusstsein der breiten Öffentlichkeit gerückt. Ein 18-jähriger Russe wurde daraufhin in Polen als Verdächtiger festgenommen. Er soll bald nach Deutschland ausgeliefert werden. Stephan von Dassel, Bezirksbürgermeister von Berlin-Mitte,

schlug am vergangenen Wochenende in der Berliner Morgenpost Alarm. Der Große Tiergarten sei völlig außer Kontrolle: Aggressive vor allem osteuropäische Obdachlose, Kleinkriminelle, Drogen und Prostitution. Irina Grabowski spricht mit ihm darüber, was sich bis heute getan hat.