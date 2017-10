- Die UNESCO ohne die USA

Auch heute schlägt die Entscheidung der USA und Israels Wellen, die UNESCO, die Kulturorganisation der Vereinten Nationen, zu verlassen. Das US-Außenministerium begründete den Schritt unter anderem damit, dass die Organisation in zunehmendem Maße anti-israelische Positionen vertrete. Israels Ministerpräsident Netanyahu erklärte, die UNESCO sei ein absurdes Theater geworden, sie verzerre Geschichte, anstatt sie zu bewahren. Verena Metze Mangold, Präsidentin der Deutschen UNESCO-Kommission, überrascht dieser Schritt nicht: Die USA zahlten schon seit vielen Jahren keine Beiträge mehr. Es sei ihnen per Gesetz verboten, Organisationen zu unterstützen, die Palästina aufnehmen.

Die Arbeit der Unesco stand in den vergangenen Jahren immer wieder im Schatten von Streit um den Nahostkonflikt. Nach der Aufnahme Palästinas in die Organisation hatten die USA bereits 2011 ihre Zahlungen an die Unesco gestoppt - dabei wären sie eigentlich der größte Beitragszahler.

Unesco-Generaldirektorin Irina Bokowa bedauerte die Entscheidung Washingtons. Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) und eine Reihe von Vertretern aus Politik und Gesellschaft in Deutschland äußerten Unverständnis über den Austritt beider Länder.

Die Unesco ist vor allem für die Listen des Weltkulturerbes bekannt.