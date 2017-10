Bild: dpa-Zentralbild

Fr 13.10.2017

- Grundschulniveau stark gesunken

Das Bildungsniveau an Deutschlands Grundschulen ist in den vergangenen Jahren offenbar drastisch gesunken. Das geht laut Medienberichten aus einer Studie hervor, die am Freitag von der Kultusministerkonferenz vorgestellt wird. Verglichen wurden darin die Kenntnisse von Viertklässlern in Lesen, Zeichensetzung und Mathematik.



Vor allem in Bremen und Baden-Württemberg sollen die Schüler in diesen Bereichen zuletzt immer schlechter abgeschnitten haben.



Zehntausende Schülerinnen und Schüler aus dem gesamten Bundesgebiet haben in den zurückliegenden sechs Jahren an der Studie teilgenommen.



Angesichts der Ergebnisse forderte Hamburgs Schulsenator Ties Rabe (SPD), mehr Lehrer einzustellen. Anderenfalls könne es keinen Bildungserfolg geben. Er zeigte sich offen dafür, Uni-Absolventen ohne Lehramtsstudium einzustellen. Um die Situation zu entspannen, müssten die Ausbildungskapazitäten erhöht werden.