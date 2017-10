Bild: imago/Christian Ditsch

- Berliner Grundschüler auf dem vorletzten Platz

Deutschlands Viertklässler haben sich in den vergangenen fünf Jahren im Schnitt in Mathematik, beim Zuhören und in Rechtschreibung verschlechtert. Die Lesekompetenz ist dagegen im vergangenen Jahr auf ähnlichem Niveau geblieben wie 2011. Das geht aus der Studie IQB-Bildungstrend hervor, die die Kultusministerkonferenz (KMK) am Freitag veröffentlicht hat. Berliner Schüler sind in der Studie auf dem vorletzten Platz aller Bundesländer gelandet. Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) macht dafür die besonderen Probleme eines Stadtstaates verantwortlich: "Weil wir einfach viele Kinder und Jugendliche in unseren Schulen haben, wo Elternhäuser ihre Kinder nicht so unterstützen können."

Die Studie Teilnehmer 29.259 Schülerinnen und Schüler der 4. Jahrgangsstufe in 1.508 Grund- und Förderschulen aus allen 16 Ländern.

Getestete Fähigkeiten Deutsch Lesen, Zuhören und Orthografie Mathematik "Zahlen und Operationen", "Raum und Form", "Muster und Strukturen", "Größen und Messen", "Daten, Häufigkeit und Wahrscheinlichkeit"

Wichtigste Ergebnisse Deutsch Kompetenz im Bereich "Lesen" bleibt stabil. Der Anteil der Kinder, die die Regelstandards im Bereich "Zuhören" erreichen oder übertreffen, ist von 74 auf 68 Prozent gesunken. Im Bereich "Orthografie" ist er von 65 auf 55 Prozent gesunken. Mathematik Der Anteil der Schülerinnen und Schüler, die die Regelstandards im Fach Mathematik erreichen oder übertreffen, ist von 68 auf 62 Prozent gesunken.

Geschlechterunterschied Mädchen erzielen durchschnittlich bessere Leistungen in allen Kompetenzbereichen im Fach Deutsch. Jungen erreichen bessere Leistungen im Fach Mathematik. Mädchen schätzen ihre mathematische Kompetenz niedriger ein als gleich kompetente Jungen. Alle anzeigen